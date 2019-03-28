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В британском парламенте согласились на условия Евросоюза о переносе сроков Brexit

Сегодня, 00:26

Голосование было призвано обеспечить отсутствие разночтений между британскими законами и международными нормами

Фото: AFP
В британском парламенте согласились на условия Евросоюза о переносе сроков Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/365/f20/5c9365f2063b7.jpg Евросоюз Голосование было призвано обеспечить отсутствие разночтений между британскими законами и международными нормами

Палата общин британского парламента согласилась на условия Европейского Союза, касающиеся переноса сроков Brexit. 441 депутат поддержали документ, который позволяет внести необходимые изменения в национальное законодательство, против этого выступили 105 парламентариев.

Голосование призвано обеспечить отсутствие разночтений между британскими законами и международными нормами, в соответствии с которыми согласия главы британского правительства и остальных лидеров стран ЕС было достаточно для того, чтобы перенести сроки Brexit.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию.

Ранее сообщалось, что  британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. 

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

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ТАСС

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