В ЕС продлили санкции против КНДР

Общее число физических лиц, которых ЕС внес в свой автономный список, достигает 57

Фото: REUTERS/Piroschka Van de Wouw.

Совет ЕС сообщил, что провел ежегодный анализ собственных ограничительных мер, применяемых к физическим и юридическим лицам КНДР.

"Совет подтвердил действующие санкции, которые заключаются в запрете находиться на территории ЕС и в замораживании авуаров в отношении лиц и организаций, включенных в список", – говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что эти лица и организации, входят в санкционный список, так как им вменяется содействие программам КНДР, имеющим цели, связанные с ядерным оружием, баллистическими ракетами и другим оружием массового уничтожения, или потому что они обходят санкции.

Общее число физических лиц, которых ЕС внес в свой автономный список, достигает 57. Кроме того, Евросоюз заморозил авуары 9 организаций в рамках своего собственного санкционного режима.

ЕС также транспонировал все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые налагают санкции на 80 физических и 75 юридических лиц, входящих в настоящее время в санкционный список ООН.

В коммюнике отмечается, что решение принято Советом по иностранным делам по итогу ежегодного пересмотра санкций. Соответствующие юридические акты будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 16 июля.

Напомним, что ранее во время состоявшейся в Ханое в конце февраля встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом озвученное КНДР требование полностью снять санкции завело переговоры в тупик. Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, пишет газета.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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