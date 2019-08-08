В Евросоюзе прокомментировали решение Индии по Кашмиру

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз пристально следит за развитием событий в Кашмире. Об этом в четверг, 8 августа, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши. Содержание беседы распространил пакистанский МИД.

Федерика Могерини подчеркнула, что "эскалация напряженности может отрицательно отразиться как на мирном процессе в Афганистане, так и на ситуации в сфере безопасности региона". По ее словам, ЕС продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Кашмире.

"(Недавние) действия Индии (упразднение штата Джамму и Кашмир – Ред.) могут усугубить ситуацию в области защиты прав человека вдоль линии контроля и серьезно повлиять на мир и стабильность в Южной Азии", – в свою очередь заявил Куреши, призвав собеседницу вынести данный вопрос на обсуждение представителей стран-членов ЕС.

Глава МИД Пакистана при этом указал на "факт развертывания 180 тыс. индийских военных, а также приостановку предоставления услуг связи и введение комендантского часа вдоль линии контроля".

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Напомним, правительство Индии объявило в понедельник, 5 августа, о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром. При этом штат сохранит свой законодательный орган.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имеет собственный флаг, ряд других преимуществ.

Историческая справка. Первая индо-пакистанская война 1947-1949 гг. началась из-за спора о принадлежности штата Джамму и Кашмир. По итогам войны 1947—1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

Напомним, что ранее ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории.

Кроме этого, по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

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