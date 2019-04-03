В ЕС жестко отреагировали на заявление Мэй о новой отсрочке по Brexit

12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе

Фото: AFP

В ЕС жестко отреагировали на заявление Мэй о новой отсрочке по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg 2019-04-03T16:32:00+03:00 Евросоюз 12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе

Евросоюз не согласится на новую короткую отсрочку даты выхода Великобритании из сообщества, если парламент королевства не одобрит соглашение об условиях Brexit к 12 апреля. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая в среду в Европарламенте.

"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", - сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.

Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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