В ЕС жестко отреагировали на заявление Мэй о новой отсрочке по Brexit
12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе
Евросоюз не согласится на новую короткую отсрочку даты выхода Великобритании из сообщества, если парламент королевства не одобрит соглашение об условиях Brexit к 12 апреля. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая в среду в Европарламенте.
"12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет", - сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.
Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.
Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.
Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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