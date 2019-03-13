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В Еврокомиссии отреагировали на провал голосования по Brexit в британском парламенте

Сегодня, 10:13

Евросоюз сделал все возможное, чтобы предложить решение по выходу из тупика на переговорах по Brexit

Фото: Getty Images
В Еврокомиссии отреагировали на провал голосования по Brexit в британском парламенте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg Евросоюз Евросоюз сделал все возможное, чтобы предложить решение по выходу из тупика на переговорах по Brexit

Сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без сделки стал еще более очевидным после провала голосования по обновленной версии соглашения в британском парламенте. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.

"То, что произошло вчера, серьезно увеличило риск Brexit без сделки – неупорядоченного и жесткого выхода, - сказал он, выступая в эфире телеканала France 2". - Это не то, чего мы хотим, но существует реальный риск".

"Было много шансов… Евросоюз сделал все возможное, чтобы предложить решение, дать гарантии", - сказал он, утвердительно ответив на вопрос ведущей о том, можно ли считать вчерашние переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Страсбурге "последним шансом" согласовать новые условия сделки.

Он добавил, что ЕС продолжит готовиться к такому варианту развития событий, однако допустил возможность сдвига финальной даты.

"Это может быть необходимо, чтобы подготовить иное, политическое решение", - пояснил еврокомиссар, отказавшись подробно комментировать перспективы этих поисков с британской стороны. Московиси отметил, что дополнительное время может помочь как найти компромиссный вариант, который устроит британских парламентариев, так и лучше подготовиться к разрыву отношений без оговоренных условий.

"Вопрос в том, на сколько и зачем - не будем забывать, что выборы в Европарламент пройдут 26 мая, и будут ли британские депутаты (участвовать в них), при том, что страна находится в процессе выхода из ЕС", – добавил он.

По словам Московиси, одной из приоритетных задач сейчас является налаживание работы таможенных механизмов. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что "все в достаточной степени готово".

Напомним, глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник вечером подтвердила, что 13 марта депутаты Палаты общин смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Премьер-министр выступила с этим заявлением после того, как парламентарии во второй раз отклонили проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

Глава правительства также подтвердила, что если парламентарии отвергнут возможность Brexit без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Напомним, финансовые компании выводят из Великобритании в ЕС активы на 1,2 трлн долларов на фоне неопределенности с Brexit. Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, речь идет о 275 фирмах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit, московиси

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Источник:

ТАСС

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