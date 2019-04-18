В Европарламенте призвали Россию освободить Сущенко

Россия нападает на свободу слова, и ее действия против журналистов подвергаются резкой критике

Фото: AFP

Депутат Европарламента от Великобритании Джули Уорд призвала Россию освободить всех украинских политических заключенных, в частности, незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко. Соответствующее заявление она обнародовала на своем сайте.

"Очевидно, что Россия нападает на свободу слова, и ее действия против журналистов подвергаются резкой критике ... Я присоединяюсь к призывам к России освободить всех политических заключенных, которые были задержаны после аннексии Крыма. Мы не можем жить в мире, где свобода слова и журналистика так явно игнорируются ", - говорится в заявлении Джули Уорд.

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Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.

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