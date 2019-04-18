В Европарламенте призвали Россию освободить Сущенко
Россия нападает на свободу слова, и ее действия против журналистов подвергаются резкой критике
Депутат Европарламента от Великобритании Джули Уорд призвала Россию освободить всех украинских политических заключенных, в частности, незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко. Соответствующее заявление она обнародовала на своем сайте.
"Очевидно, что Россия нападает на свободу слова, и ее действия против журналистов подвергаются резкой критике ... Я присоединяюсь к призывам к России освободить всех политических заключенных, которые были задержаны после аннексии Крыма. Мы не можем жить в мире, где свобода слова и журналистика так явно игнорируются ", - говорится в заявлении Джули Уорд.
Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".
Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".
Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.
Кроме того, его гражданский защитник предупредил, что украинские консулы в России и родственники Сущенко внимательно следит за ситуацией с его этапированием.
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