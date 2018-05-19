В Германии мужчина открыл стрельбу по прохожим: есть погибшие и раненые

Сегодня, 18:00

Полиция задержала стрелка на месте преступления

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

На юго-западе Германии, в городе Саарбрюккен, неизвестный мужчина устроил стрельбу по прохожим. В результате инцидента погибли по крайней мере два человека. Об этом сообщает Spiegel Online.

Кроме того, в полиции сообщают о нескольких раненых. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители и представители местных властей.

Полиция задержала стрелка на месте преступления. Но пока его мотивы неизвестны.

Не так давно в британском городе Оксфорд неизвестный начал стрелять с балкона одного из жилых домов.

Напомним, 22 апреля мужчина устроил стрельбу в ресторане Waffle House в американском штате Теннесси. В результате погибли четыре человека. 

Перед этим в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека, которые, как выяснилось позже, оказались родителями нападавшего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.
Германия, стрельба, погибшие, раненые

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