За Вторую мировую войну несет ответственность только Германия – Маас

Глава немецкого МИД назвал только свою страну ответственной за начало войны

Ответственность за начало Второй мировой войны несет Германия и только Германия, а те, кто пытается выставить преступниками другие страны, занимаются переписыванием истории.

Об этом в совместной заметке заявили немецкий министр иностранных дел Хайко Маас и историк, профессор Андреас Виршинг, опубликованной в Spiegel в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

Авторы называют 8 мая, когда отмечается День памяти и примерения, "Днем освобождения для миллионов лишенных прав и гонимых, Днем памяти жертв, Победой над беззаконием".

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"Прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами", – пишут Маас и Виршинг.

Они также напомнили о том, что в то время, как бывшие страны СССР, а также государства западной коалиции – Великобритании и США – отмечают 9 Мая как праздник, в остальных странах Европы этот день вызывает смешанные чувства.

Это объясняется тем, что на смену национал-социализму пришла "новая форма несвободы", подразумевая, очевидно, советское влияние.

"Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта – только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну", – добавили авторы, напомнив о попытках России переложить на Варшаву часть ответственности за начало войны из-за сговора с Адольфом Гитлером о разделе Чехословакии в 30-ых годах прошлого века.

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Кроме того, они подчеркнули, что только Германия несет ответственность за Холокост.

"Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия", – отметили Маас и Виршинг.

Напомним, что принятие ответственности за последствия Второй мировой является частью официальной политики ФРГ. Так, 1 сентября 2019 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в польский Велюнь, который стал первой жертвой нацистской агрессии в 1939 году, извинился за начало войны.

О том, как Украина и Европа отмечают 8 мая День памяти и примирения, смотрите в видеосюжете:

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