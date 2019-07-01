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В Германии разбился военный вертолет: погибла женщина-пилот – СМИ

1 июля, 18:58

Еще один человек получил тяжелые травмы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

На севере Германии в понедельник, 1 июля, потерпел крушение вертолет бундесвера, в результате чего погибла женщина-пилот. Об этом сообщает DW со ссылкой на СМИ.

По информации местного пожарного отделения, авария произошла в нижнесаксонском населенном пункте Ерцен в районе Хамельн – Пирмонт в 13.51 по местному времени.

Издание Bild пишет, что вертолет принадлежит военному центру подготовки пилотов в Бюкебурге. Со ссылкой на полицию газета сообщает, что в аварии погибла женщина-пилот, еще один человек получил тяжелые травмы. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее мы писали, что в Токио разбился вертолет японской армии. У вертолета при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.

Также сообщалось, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен. На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа. 

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Тег Германия, крушение, вертолет

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Укринформ

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