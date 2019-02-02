В Германии решили спасать ракетный договор от выхода США и России

Меркель заявила о необходимости сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности

Фото: AFP

В Германии решили спасать ракетный договор от выхода США и России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f81/cb1/5c3f81cb1b8ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f81/cb1/5c3f81cb1b8ca.jpg 2019-02-02T12:33:00+02:00 Евросоюз Меркель заявила о необходимости сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности

В случае объявления о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Германия постарается сделать все возможное, чтобы в течение ближайших шести месяцев спасти это соглашение. Об этом он заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы думаем, что должны приложить все усилия, чтобы использовать шестимесячный срок для дальнейших переговоров", – сказала она.

Кроме того, канцлер обвинила Россию в нарушении договора, однако добавила, что с Москвой необходимо вести переговоры, а НАТО предстоит оценить, что значат действия Кремля и сделать соответствующие выводы.

В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что Россия нарушила правила Договора, и именно поэтому сделка теперь может уйти в небытие.

"Пять лет подряд Россия не реагировала на упреки. Теперь США объявили о намерении выйти из него (ДРСМД – Ред.)", – говорится в заявлении немецкого МИДа.

Кроме того, дипломат добавил, что первой реакцией России было непризнание существования новой разработанной крылатой ракеты, а после предъявления неопровержимых доказательств появились заявления о том, якобы это не противоречит условиям Договора по техническим параметрам.

"США сохранили свои обязательства по Договору до настоящего дня, в то время как Россия разработала несовместимую с договоренностью ракету", – констатировали в немецком МИДе, подчеркнув, что Россия не сделала ничего, чтобы развеять сомнения.

Как стало известно, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

Ранее союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 1 февраля заявлении президента Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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