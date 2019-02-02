В Германии решили спасать ракетный договор от выхода США и России
Меркель заявила о необходимости сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности
В случае объявления о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Германия постарается сделать все возможное, чтобы в течение ближайших шести месяцев спасти это соглашение. Об этом он заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы думаем, что должны приложить все усилия, чтобы использовать шестимесячный срок для дальнейших переговоров", – сказала она.
Кроме того, канцлер обвинила Россию в нарушении договора, однако добавила, что с Москвой необходимо вести переговоры, а НАТО предстоит оценить, что значат действия Кремля и сделать соответствующие выводы.
В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что Россия нарушила правила Договора, и именно поэтому сделка теперь может уйти в небытие.
"Пять лет подряд Россия не реагировала на упреки. Теперь США объявили о намерении выйти из него (ДРСМД – Ред.)", – говорится в заявлении немецкого МИДа.
Кроме того, дипломат добавил, что первой реакцией России было непризнание существования новой разработанной крылатой ракеты, а после предъявления неопровержимых доказательств появились заявления о том, якобы это не противоречит условиям Договора по техническим параметрам.
"США сохранили свои обязательства по Договору до настоящего дня, в то время как Россия разработала несовместимую с договоренностью ракету", – констатировали в немецком МИДе, подчеркнув, что Россия не сделала ничего, чтобы развеять сомнения.
Как стало известно, президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.
Ранее союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 1 февраля заявлении президента Дональда Трампа.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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