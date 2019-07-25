Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Германии зафиксирован температурный рекорд

25 июля, 16:55

В случае подтверждения метеорологами он станет официальным

Фото: Л. Грубник

Во многих регионах Германии столбик термометра достиг отметки 40 градусов. А на западе страны военные зафиксировали рекордную для ФРГ жару.

В среду, 24 июля, в городе Ґайленкирхен столбик термометра достиг отметки в 40,5 градуса по Цельсию – невиданной температуры воздуха в ФРГ.

Сейчас рекордным для страны является температурный показатель в 40,3 градуса. Он был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском городе Китцинген.

Метеорологи проверят зафиксирован 24 июля температурный рекорд, сообщил пресс-центр метеослужбы ФРГ.

В случае подтверждения метеорологами он станет официальным.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

"Если сопоставить все факторы за историю наблюдений и замеров с 1947-го года, то мы увидим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось, и эта тенденция в будущем продолжится, у нас это не вызывает сомнений", – отметил Патрик Галуа.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, рекорд, Европа, жара, зной

Вы сейчас просматриваете новость " В Германии зафиксирован температурный рекорд". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Французские синоптики обеспокоены троекратным увеличением периодов аномальной жары

Сегодня, 13:37

Разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов

Адский зной в Европе продолжает бить рекорды

Сегодня, 11:58

Из-за экстремальной жары в нескольких странах уже объявили высший уровень опасности

В Украину из Европы идет жара: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Сегодня, 12:37

Повышение температуры пройдет под аккомпанемент дождей с грозами, но мокро будет не везде

На Азию надвигается аномальный зной: первым под удар попадет Китай

Сегодня, 11:05

В провинциях Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Хунань температура может превысить 40 градусов по Цельсию

В европейских странах зафиксированы рекордно высокие температуры за всю историю

Сегодня, 00:02

В Бельгии зафиксирована температура в 38,9 градуса по Цельсию, побит рекорд 1947 года

Аномальная жара установила несколько рекордов в Европе

Вчера, 18:55

В Нидерландах и Бельгии столбики термометров поднялись до рекордной отметки

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко

Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Корица: полезные свойства и для чего она нужна

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

В МВФ заявили о сильной завышенности курса американского доллара
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь