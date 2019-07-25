В Германии зафиксирован температурный рекорд

В случае подтверждения метеорологами он станет официальным

Фото: Л. Грубник

Во многих регионах Германии столбик термометра достиг отметки 40 градусов. А на западе страны военные зафиксировали рекордную для ФРГ жару.

В среду, 24 июля, в городе Ґайленкирхен столбик термометра достиг отметки в 40,5 градуса по Цельсию – невиданной температуры воздуха в ФРГ.

Сейчас рекордным для страны является температурный показатель в 40,3 градуса. Он был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском городе Китцинген.

Метеорологи проверят зафиксирован 24 июля температурный рекорд, сообщил пресс-центр метеослужбы ФРГ.

В случае подтверждения метеорологами он станет официальным.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

"Если сопоставить все факторы за историю наблюдений и замеров с 1947-го года, то мы увидим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось, и эта тенденция в будущем продолжится, у нас это не вызывает сомнений", – отметил Патрик Галуа.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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