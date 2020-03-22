В Германии женщина с коронавирусом попала в ДТП: подробности

В Германии в городе Мюлроуз женщина, инфицированная коронавирусом, покинула изоляцию и попала в ДТП. Об этом сообщает Bild.

"В Мюлроузе женщина, которая получила положительный результат на вирус короны, была причастна к ДТП. Она незаконно покинула изоляцию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция прибыла на место ДТП в защитной одежде.

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"К счастью, женщина сообщила экстренной службе о своей болезни", – сообщает издание.

Кроме того, по информации полиции, виновником ДТП стал другой участник дорожного движения.

Копы сообщили управлению здравоохранения и подали уголовную жалобу против женщины по закону о защите от инфекции.

Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Германии через 2-3 месяца может достичь 10 млн, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вайлер.

Кроме того, за последние сутки в мире 24 тысячи человек заразились коронавирусом, из них умерли более тысячи. В целом количество больных превысило 234 тысячи человек, умерли около 10 тысяч. Такие данные сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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