В Испании самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы

Погибли супруги и их несовершеннолетние дочь и сын

/ Фото: Getty Images

Немецкая семья из 4 человек погибла в результате столкновения небольшого вертолета, принадлежащего германской компании, с небольшим самолетом на испанском острове Мальорка. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета "Бильд".

Погибли супруги и их несовершеннолетние дочь и сын. Речь идет о вертолете типа Bell 206 L3, пишет издание.

Местные власти ранее в воскресенье сообщили, что "в 13:35 по местному времени произошла авиационная авария между вертолетом и сверхлегким самолетом в муниципалитете Инка". По данным газеты "Периодико", в результате погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причины столкновения пока не уточняются.

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Стражи порядка начали расследование случившегося.

Напомним, минимум семеро посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Также мы писали, что в авиакатастрофе в Греции погиб известный россиянин – основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Как мы передавали ранее, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В аварии погибло четверо членов экипажа.

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