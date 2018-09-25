В Польше бушевал ураган

Польские спасатели в течение суток почти две тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды

Сильные ураганы пронеслись по территории Польши, где ранее произошло массовое ДТП на автомагистрали S1, в ночь на понедельник, 24 сентября. Из-за них без света остались десятки тысяч людей, сообщает Укринформ.

По состоянию на утро без электричества были около 160 тыс. жилых домов по всей стране, большинство которых – на юге страны.

Польские спасатели в течение суток почти две тысячи раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды – устранение поваленных деревьев, разрыва линий электропередач и тому подобное.

Кроме того, в результате непогоды пострадал пятилетний ребенок.

Институт метеорологии Польши предупреждает о дальнейших порывах ветра в 7-ми из 16-ти воеводств Польши, в основном на юге страны.

Ранее на Канаду обрушился мощный ураган. Порывы ветра достигали скорости 190 км/час, главный удар стихии пришелся на город Гатино, расположенный в восьми километрах от Оттавы. Местная электроэнергетическая компания HydroQuebec сообщила, что 130 тысяч человек остались без электричества. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям.

Также стало известно, что число погибших в США из-за урагана "Флоренс", который к настоящему времени уже рассеялся, возросло до 43 человек.