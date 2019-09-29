В Словакии разбился истребитель МиГ-29

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Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны. Об этом информировала представитель министерства обороны республики Данка Цапакова, слова которой привело Словацкое радио.

"Близ города Злате-Моравце разбился МиГ-29, — отметила она. — Пилот катапультировался".

Другие подробности не сообщаются.

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Ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

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Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

Как сообщалось, истребитель F-16 бельгийских ВВС разбился в четверг, 19 сентября, на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции. Оба пилота успели катапультироваться. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

Напомним, минимум семь посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

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