В связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери начато расследование о неумышленном ущербе – СМИ
Власти считают, что пожар начался случайно
Прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, власти считают, что пожар начался случайно. Прокуратура в данный момент не усматривает никакого уголовного элемента в связи с происшествием наподобие умышленного поджога.
Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.
Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.
По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.
В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.
Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери.
Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.
Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.
Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.
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