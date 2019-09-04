Вблизи знаменитых греческих и турецких курортов произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос

/ Фото: AFP

Возле острова Карпатос (Греция) произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом передают местные СМИ.

Сообщается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 65 км от острова Карпатос на глубине в 7,5 км.

"Подводное землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-востоке Греции", – говорится в сообщении.

Информации относительно пострадавших или нанесенного вреда нет.

Кроме того, был еще один толчок магнитудой 4,5 возле берегов Турции. Землетрясение ощущалось на знаменитом курорте Мармарис. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Подземный толчок зафиксирован в 04:01 по местному времени на глубине 13 км и на расстоянии 80 км от туристического Мармариса в провинции Мугла на юго-западе страны.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья острова Тайвань. Эпицентр стихии располагался в 16 км к юго-востоку от города Суао, где проживают более 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угрозу цунами не объявляли.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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