Великобритания выступила за ужесточение санкций против России из-за агрессии на Азове

Сегодня, 09:17

Премьер-министр Великобритании призвала Кремль освободить пленных украинцев и вернуть корабли

Фото: AFP
Фото: AFP

Великобритания будет настаивать на введении дополнительных санкций против России после ее нападения на украинские корабли в Азовском море. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй, сообщает Independent.

"Мы всегда активно выступали в ЕС за санкции в отношении России в связи с ее поведением. Мы продолжаем настаивать на тех санкциях против России, которые считаем необходимыми", – по заявила она после прибытия на саммит "Большой двадцатки".

Кроме того, Мэй выразила протест в связи с агрессией России в Азовском море и призвала Кремль освободить задержанные украинские корабли и плененных моряков.

"Наше сообщение для России очень четкое – они должны освободить корабли и моряков, снизить напряженность", – сказала она.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп из-за агрессивных действий России в Азовском море отказался от встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".
Россия, Великобритания, азовское море, британия, санкции, Тереза Мэй

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Facebook Владимира Гройсмана

Гройсман призвал к зеркальным действиям против России

Сегодня, 08:37

Премьер убежден, что против Кремля необходимы более жесткие санкции Евросоюза

США

Фото из открытых источников

Сенат США принял резолюцию по нападению России на украинские корабли на Азове

Сегодня, 07:39

Американцы призвали Россию освободить плененных моряков и вернуть корабли
Загрузка...

Политика

Павел Климкин. Фото: yes-ukraine.org

Климкин заявил о разрыве 48 договоров с Россией

Сегодня, 04:03

Он напомнил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 года прекращает свое существование  

Политика

фото GETTY

ЕСПЧ вынес срочное решение по захваченным РФ украинским морякам

Сегодня, 03:45

Международная инстанция озвучила требования о необходимости возвращения украинцев в свою страну
Загрузка...