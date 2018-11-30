Великобритания выступила за ужесточение санкций против России из-за агрессии на Азове

Великобритания будет настаивать на введении дополнительных санкций против России после ее нападения на украинские корабли в Азовском море. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй, сообщает Independent.

"Мы всегда активно выступали в ЕС за санкции в отношении России в связи с ее поведением. Мы продолжаем настаивать на тех санкциях против России, которые считаем необходимыми", – по заявила она после прибытия на саммит "Большой двадцатки".

Кроме того, Мэй выразила протест в связи с агрессией России в Азовском море и призвала Кремль освободить задержанные украинские корабли и плененных моряков.

"Наше сообщение для России очень четкое – они должны освободить корабли и моряков, снизить напряженность", – сказала она.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп из-за агрессивных действий России в Азовском море отказался от встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".