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Во Франции не видят на данном этапе оснований для переноса Brexit

22 октября, 20:52

Во вторник вечером в палате общин запланировано голосование по новому законопроекту о Brexit

/ Фото: Getty Images

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на данном этапе не видит причин для новой отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

"Сегодня, на данном этапе, мы считаем, что нет обоснований для новой отсрочки", – сказал во вторник французский министр, выступая в Национальном собрании Франции.

"Уже три года мы ждем этого решения. Важно, чтобы сегодня оно было объявлено. Иначе не будет никаких других вариантов, кроме как выход Великобритании "без сделки", а это не то, чего бы мы хотели", - добавил Ле Дриан.

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Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению, подготовленным британским правительством и Брюсселем, об условиях Brexit.

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Напомним, сделка об условиях сотрудничества Лондона с ЕС после выхода королевства должна была быть вынесена на рассмотрение депутатов накануне, 19 октября, но поскольку парламент принял решение об отсрочке Brexit, Джонсон перенес голосование.

В то же время стало известно о том, что глава Евросовета Дональд Туск получил от Бориса Джонсона письмо с просьбой отсрочить Brexit на три месяца и в настоящее время консультируется с лидерами стран-членов Евросоюза по этому вопросу.

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Великобритания Франция МИД ЕС отсрочка Brexit

Источник: Интерфакс-Украина

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