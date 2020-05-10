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Во Франции обнаружен новый очаг заражений COVID-19

10 мая, 00:28

Елена Вус

Новый очаг заражений COVID-19 обнаружен в департаменте Дордонь

В департаменте Дордонь, отнесенном к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты Франции, где рекордно снизилось количество смертей от коронавируса,зафиксирован новый очаг заражений COVID-19.

По информации регионального агентства здравоохранения региона Новая Аквитания, вспышка инфекции была зафиксирована после церемонии похорон местного жителя небольшой деревни Эглиз-Нев-де-Вер, где на поминки собрались несколько десятков человек. Источником заражения стал один из членов семьи покойного, пишут французские СМИ.

Было выявлено 127 человек, входивших в непосредственный контакт с первым инфицированным. У примерно десятка из них подтвержден коронавирус. Это родственники первого больного и его коллеги по предприятию, где он работает. Все контакты взяты под наблюдение.

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Между тем, число умерших пациентов с коронавирусом во Франции выросло до 26 230.

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Сенат Франции принял законопроект, продлевающий чрезвычайное положение, которое действует в стране с 24 марта, до 10 июля.

Также сообщалось, что власти Франции могут перенести отмену карантина, которая была запланирована на 11 мая.

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Франция заражение коронавирус источник COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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