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Во Франции очередная акция "желтых жилетов" стала самой малочисленной

5 мая, 01:08

В общей сложности по всей стране на манифестации вышли 18,9 тыс. человек

Фото: AFP

В 25-й акции движения "желтых жилетов", по данным МВД Франции, в субботу в целом по стране участвовало 18,9 тыс. манифестантов, что является самой низкой "явкой" с начала протестов в ноябре 2018 года.

27 апреля число участников достигло 23,6 тысяч.

В Париже в трех различных манифестациях, прошедших в спокойной обстановке, участвовали около 1,5 тыс. человек. В минувшую субботу их было 2,6 тыс.

По данным СМИ, в регионах страны протестные мероприятия, несмотря на отдельные инциденты, в частности в Монпелье, также прошли относительно мирно.

Напомним, ранее мы сообщали о результатах опроса во Франции, по результатам которого выяснилось – большинство французов связывают акции "желтых жилетов" с насилием и погромами и стараются избегать мест проведения этих митингов.

Также стоит отметить, что 59% французов позитивно оценили новые социальные инициативы президента страны Эммануэля Макрона, которые лидеры "желтых жилетов" раскритиковали, назвав "пустой болтовней".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов". 

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.


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Тег Франция, протесты, желтые жилеты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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