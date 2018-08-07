Во Франции самолет раскололся на куски: есть погибшие

Сегодня, 02:03

Обстоятельства аварии пока неизвестны

фото vanguardngr.com
фото vanguardngr.com

В департаменте Пюи-де-Дом на юге центральной части Франции, где ранее небольшой двухмоторный самолет упал на автостраду, разбился небольшой самолет. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает издание Le Monde.

Отмечается, что в результате катастрофы погиб мужчина и двое женщин. Авария произошла около 12.30 в понедельник.

В результате удара о землю самолет раскололся на куски, однако не загорелся.

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Место происшествия оцепили периметром безопасности, там работают полиция и следователи.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.

А в субботу, 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.

Не так давно легкомоторный самолет французской компании "Робин" врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли.
Франция, крушение, самолет, погибшие

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