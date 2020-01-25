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Во Франции сообщили о третьем случае заражения коронавирусом

25 января, 02:24

Реальное количество зараженных во Франции может быть больше

/ Фото: REUTERS/Stringer

Министерство здравоохранения Франции заявило о третьем случае заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканала BFM.

Ранее министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен в эфире телеканала BFM заявлялао двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Министр призвала не распространять в соцсетях ложные слухи и дожидаться официальной информации. Она также призвала всех, кто почувствует недомогание после поездки в Китай звонить по общему номеру неотложной помощи, объяснив оператору все обстоятельства появления недомогания. Министр допустила, что реальное количество зараженных во Франции может быть больше, однако власти делают все, чтобы ограничить распространение вируса.

Большинство иностранных туристов прибывают во Францию из Китая. В 2018 году, согласно информации министерства иностранных дел страны, 2,2 млн приезжих из КНР посетили Париж и другие города страны. В 2019 году был зафиксирован 16% рост на данном направлении.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Он также выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Таиланде и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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Ранее сообщалось, что в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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Источник: ТАСС

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