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Во время дебатов по Brexit в британском парламенте полуобнаженные активисты устроили протест

Сегодня, 01:13

На спинах активистов нарисованы слоганы: "Климатическая справедливость сейчас", "Эко-коллапс", "Хватит тратить время"

Фото eurointegration.com.ua
Фото eurointegration.com.ua.
Во время дебатов по Brexit в британском парламенте полуобнаженные активисты устроили протест //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/28c/a66/5ca28ca66a169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/28c/a66/5ca28ca66a169.jpg Евросоюз На спинах активистов нарисованы слоганы: "Климатическая справедливость сейчас", "Эко-коллапс", "Хватит тратить время"

Группа полуобнаженных активистов, которые выступают против климатических изменений, устроили акцию протеста в британском парламенте во время дебатов по четырем сценариям Brexit.

12 полуобнаженных протестующих выстроились на галерее британского парламента возле стекла, которое отделяет их от депутатов Палаты общин.

На спинах активистов нарисованы слоганы: "Климатическая справедливость сейчас", "Эко-коллапс", "Хватит тратить время".

Минимум одного из протестующих вывели сотрудники полиции.

Как сообщалось, 1 апреля депутаты Палаты общин британского парламента вновь отвергли все альтернативные варианты не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit. 

Ранее сообщалось, что спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу допустил до голосования четыре альтернативы по реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, которые были предложены депутатами после очередного отклонения проекта соглашения об условиях Brexit.

Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.


В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

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Тег Великобритания, активисты, климат, протест, парламент, дебаты, активист, глобальное потепление, Brexit

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Reuters

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