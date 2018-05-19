Высока вероятность: США предупредили Германию о санкциях из-за "Северного потока-2"

Представитель администрации американского президента Дональда Трампа сообщил уполномоченному канцлеру Германии Ангелы Меркель Петеру Бееру о высокой вероятности санкций по "Северному потоку-2". Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Беера, это "еще один груз для трансатлантических отношений".

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2", если это будет экономически обоснованно. По его словам, "Северный поток – 2" не является политическим проектом.

Напомним, в январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток-2".

В начале мая начали строить российский "Северный поток – 2". Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.