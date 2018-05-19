Высока вероятность: США предупредили Германию о санкциях из-за "Северного потока-2"

Сегодня, 15:30

Беер заявил, что Германия должна готовиться к санкциям из-за газопровода

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Представитель администрации американского президента Дональда Трампа сообщил уполномоченному канцлеру Германии Ангелы Меркель Петеру Бееру о высокой вероятности санкций по "Северному потоку-2". Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Беера, это "еще один груз для трансатлантических отношений".

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины. 

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2", если это будет экономически обоснованно. По его словам, "Северный поток – 2" не является политическим проектом.

Напомним, в январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток-2".

В начале мая начали строить российский "Северный поток – 2".  Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства Nord Stream – 2. Такое же решение приняла Финляндия. Проект еще должен получить разрешения в Дании и Швеции.
Германия, США, санкции, Nord Stream 2, северный поток 2

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: архив

В Кремле агрессию против Украины назвали "надуманным предлогом" США для санкций

27 Января, 10:38

Россияне поведали о своем "праве ответить" на американские санкции

Политика

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Парубий прокомментировал заявление США по "Северному потоку - 2"

21 Марта, 11:49

Российский газопровод станет оружием Путина против стран свободного мира, считает спикер парламента
Загрузка...

Экономика

Укладка труб на морском участке. Фото: gazprom.ru

Россия расторгла контракт на закупку труб для "Северного потока – 2"

21 Декабря 2017, 14:06

"Газпром" решил, что цены производителя были завышенными

Сергей Корсунский

Трамп vs. Меркель: на кону будущее ЕС и Украины

Сегодня, 14:40

Загрузка...