Взрыв в центре Лиона: полиция задержала двух подозреваемых

При взрыве в центре города пострадали 13 человек, причем 11 из них госпитализировали

Фото: скриншот видео.

Французская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о взрыве 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона. Об этом в понедельник в эфире телеканала Бэ-эф-эм сообщил мэр города Жерар Колон.

"Был задержан еще один человек", - сказал он.

Колон также уточнил, что первый подозреваемый – 24-летний студент, обучающийся по направлению информатики.

"Он был задержан в понедельник утром в 10:00, когда выходил из автобуса", - пояснил глава города. В настоящее время молодой человек помещен под стражу. Согласно источникам телеканала, он был опознан еще в воскресенье, однако полиция ждала, когда мужчина выйдет из дома.

При взрыве пострадали 13 человек, причем 11 из них госпитализировали.

Накануне взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго в исторической части города около 17:30 по местному времени. Взрывное устройство было начинено мелкими металлическими предметами, возможно – гвоздями и болтами.

Ранее во французском городе Лион в булочной прогремел взрыв, после которого последовал пожар. Жертвами взрыва стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, полиция проводит расследование.

Напомним, пожар также возник в ночь на 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы. По подозрению в причастности к случившемуся была задержана 40-летняя жительница дома, страдающая от психических заболеваний.

Также сообщалось о пожаре в отделении "Банка Франции" во французском городе Руан, которое в декабре подожгли участники движения "желтых жилетов" во время массовых протестов.

Кроме того, мы писали о взрыве в одной из пекарен Парижа, в результате которого погибли четыре человека и еще десятки пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Взрыв в центре Лиона: полиция задержала двух подозреваемых". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"