За зиму в Польше 58 человек замерзли насмерть

Еще пять человек умерли в Польше от морозов за последние сутки, ночью температура упала до -22 градусов по Цельсию. Всего за эту зиму от переохлаждения погибли 58 человек.

Об этом сообщает The Associated Press.

По данным национальной полиции Польши, таким образом, количество смертей от переохлаждения возросло до 58 человек этой зимой. В основном насмерть замерзают бездомные или же люди в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что администрация в некоторых городах, особенно на востоке, где температура самая низкая, распорядилась о размещении угольных обогревателей на улицах, чтобы помочь людям согреться.

Напомним, на территорию ряда стран Западной и Южной Европы из Сибири пришел холодный циклон, который принес морозы и сильные снегопады.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологические условия будут очень тяжелыми.

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