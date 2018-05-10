Земан: "Новичок" тестировали в Чехии

Президент Чехии отметил, что вещество не изготавливалось в стране

Чешский президент Милош Земан настаивает, что его страна тестировала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Об этом передает Parlamentnilisty.cz.

Земан упомянул о том, что комитет парламента по иностранным делам заявил о том, что "Новичок" в Чешской Республике не производили.

"Я не уверен, что некоторые члены парламента имеют больше информации, чем директор института, в котором, по его собственным словам," Новичок" изготовили", – сказал Земан.

Земан ранее заявил, что его страна в 2017 году произвела в небольшом количестве, испытала и уничтожила нервно-паралитическое вещество под названием A230. По его словам, использованный в Британии "Новичок" и A230 относятся к одному типу ядовитых веществ.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

А специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", в интервью сайту "Сегодня" рассказал, почему яд "Новичок" легко провезли в Британию.