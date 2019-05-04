"Желтые жилеты" снова готовятся протестовать на французских улицах

Акции пройдут в Париже, Лионе, Монпелье, Тулузе и ряде других мегаполисах Франции

Фото: AFP.

Движение "Желтые жилеты" вновь готовится вывести сторонников на улицы французских городов. Новые акции протестов пройдут в Париже, Лионе, Монпелье, Тулузе и ряде других мегаполисах Франции. Во французской столице префектура полиции особым распоряжением в канун маршей вновь запретила манифестантам приближаться к историческому центру города.

Демонстрантам пришлось выбирать маршруты вдали от главной столичной авеню — Елисейских Полей, а также кварталов, где расположены официальная резиденция президента Французской Республики и Национальное собрание. Не смогут манифестанты собраться и у собора Парижской Богоматери, пострадавшего в минувшем месяце от разрушительного пожара.

Свой главный марш в столице "желтые жилеты" намерены начать на бульваре Мажанта, откуда они направятся к Площади Нации.

Местом сбора движения станет в субботу и столичный аэропорт имени Шарля де Голля. "Желтые жилеты" намерены побывать там, чтобы выразить свой протест против приватизации парижских авиатерминалов.

Напомним, ранее мы сообщали о результатах опроса во Франции, по результатам которого выяснилось – большинство французов связывают акции "желтых жилетов" с насилием и погромами и стараются избегать мест проведения этих митингов.

Также стоит отметить, что 59% французов позитивно оценили новые социальные инициативы президента страны Эммануэля Макрона, которые лидеры "желтых жилетов" раскритиковали, назвав "пустой болтовней".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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