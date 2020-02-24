"Жить, говорят, будем": украинка в Италии о вспышке коронавируса

Правительство Италии обещает взять ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране под свой контроль до 1 марта.

Об этом на своей странице в Facebook заявила живущая в регионе Ломбардия украинка Katerina Zvezda, рассказав о происходящем на Апеннинах глазами рядового гражданина.

"Жить, говорят, будем. Границы здесь не перекрывали, авиасообщение работает, спички и соль в наличии. Волонтеры работают четко, медики и полиция мобилизированы, каждый ребенок знает, что делать, если обнаружил симптоматику. Нет, не ехать в больницу, а звонить 112, а дальше либо к тебе выезжает специальная бригада с тампонами для проверки, либо идешь пить ромашку и лечить сопли", – пишет женщина.

Реклама

Реакцию итальянского правительства, которое поместило на карантин ряд деревень, а также отменило Венецианский карнавал и футбольные матчи, Екатерина называет "превентивными мерами, чтобы блокировать развитие заразы".

"Обещают до 1 марта полностью взять ситуацию под контроль. Вся страшилка про два северных региона – Ломбардию и Венето. Во всех остальных, особенно южных, ничего не поменялось. Итальянские новости про Италию намного спокойнее украинских новостей про Италию", – констатирует украинка.

Она подтвердила смерть трех человек от коронавируса, но, по ее словам, это были пожилые люди, которые "умерли от сопутствующих вирусу спецэффектов" и не знали, что они заражены.

Напомним, что количество заразившихся COVID-19 в Италии оценивают в 152 человека, и по данным СМИ, итальянцы в панике скупают продукты и предметы первой необходимости. А премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключает возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама