Украина осудила нападения "карателей" на россиян: свидетельство страха кремлевского режима

Нападения со стороны "карательных подразделений кремлевского режима" на российских граждан, вышедших на глобальный мирный протест "Он нам не царь", является еще одним свидетельством страха режима. Об этом идет речь в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, в котором осуждается задержание и арест митингующих.

"Задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи", – отмечено в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что решительно осуждают нападения и вместе с международными партнерами требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

Ранее мы рассказывали, чем обернулись для россиян массовые акции протеста против инаугурации Путина. Задержания прошли по всей стране. В Саратове после того, как основная часть участников акции мирно разошлась, несколько полицейских подошли к мальчику и задержали его, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщалось, Евросоюз призывал российские власти немедленно отпустить задержанных мирных демонстрантов и журналистов.