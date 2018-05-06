Украина осудила нападения "карателей" на россиян: свидетельство страха кремлевского режима

Вчера, 12:38

МИД решительно осуждает нападения и требует немедленного освобождения незаконно задержанных

Фото: AFP
Фото: AFP

Нападения со стороны "карательных подразделений кремлевского режима" на российских граждан, вышедших на глобальный мирный протест "Он нам не царь", является еще одним свидетельством страха режима. Об этом идет речь в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, в котором осуждается задержание и арест митингующих.

"Задержание и арест более 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи", – отмечено в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что решительно осуждают нападения и вместе с международными партнерами требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

Ранее мы рассказывали, чем обернулись для россиян массовые акции протеста против инаугурации Путина. Задержания прошли по всей стране. В Саратове после того, как основная часть участников акции мирно разошлась, несколько полицейских подошли к мальчику и задержали его, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщалось, Евросоюз призывал российские власти немедленно отпустить задержанных мирных демонстрантов и журналистов.
Путин, протесты, задержание
Источник:

"Сегодня"

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