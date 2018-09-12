36 лет назад: Известно имя одной из первых жертв "Новичка"

В 80-ых годах в рамках секретной программы Советского Союза нервно-паралитическое вещество "Новичок" испытывали на людях

Более 30 лет назад в рамках секретной программы Советского Союза нервно-паралитическое вещество "Новичок" испытывали на людях, сообщает медиа-портал "Проект", ссылаясь на собственное журналистское расследование.

Оказалось, что в 1982 году один из вариантов яда (в рамках спецпрограммы "Фолиант" создали несколько веществ с таким названием) тестировали на советском военнослужащем Владимире Петренко. Эксперимент проходил в городе Шиханы Саратовской области, где, как подозревают британские следователи, и создали вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Свое "знакомство" с "Новичком" Петренко описывал так: "Специальной защитной тканью мне обвязали голову – маска закрывала все, кроме носа и рта. Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде".

Когда пустили газ, у мужчины сперло дыхание "будто ударили или в раз выкачали воздух из легких".

Однозначно утверждать, что на Петренко испытывали именно "Новичок", нельзя, но ученый Владимир Углев подтвердил, что в то время в Шиханах испытывали яды именно этого класса. Именно ему удалось синтезировать один из них.

Любопытно, что Петренко был лишь одним из многих советских солдат, на которых проводился данный эксперимент.

"Расписываясь в бухгалтерии за деньги, обратил внимание, что со сходной формулировкой в бумаге было записано еще около сорока офицеров", – говорит он.

Напомним, что ранее у создателя "Новичка" обнаружили рак.

Кроме того, мы писали о том, что яда, который применили против Скрипалей, хватило бы на 4 тысячи человек.

Как уже сообщалось, Владимир Путин заявил, что ему известны личности отравителей Скрипалей.