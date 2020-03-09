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Адвокат в деле MH17: Обвиняемые думают, что пока Путин у власти, они в безопасности

9 марта, 16:16

Кристина Зеленюк

Суд может растянуться на пять лет, говорит адвокат семей погибших Питер Лангстраад

Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Международная следственная группа по делу MH17 продолжает свое расследование, несмотря на то что в Нидерландах стартовал судебный процесс, в котором фигурируют трое обвиняемых россиян и один украинец. И вполне возможно, что в суд приведут больше обвиняемых. Но, вероятно, это будут уже новые уголовные дела.

Об этом корреспонденту сайта "Сегодня" в Амстердаме рассказал адвокат 27 семей погибших в авиакатастрофе Питер Лангстраад.

Также, по его словам, и адвокаты, и родственники погибших были удивлены, что один из обвиняемых, Олег Пулатов (россиянин, который также причастен к транспортировке "Бука". – К.З.), взял себе адвокатов.

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"Мы ожидали, что они находятся в безопасности в России, они не могут быть экстрадированы Россией. Поэтому, пока мистер Путин при власти, они наверняка думают, что в безопасности, и просто сидят дома. Это сюрприз для нас, но также полезно для представителей погибших, что один из обвиняемых представлен (на суде – К. З.) двумя адвокатами. Мы не знаем, как надолго в России этот режим. Но мы не забудем этого никогда и будем продолжать нашу работу", – сказал адвокат.

Питер Лангстраад

Питер Лангстраад

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Что касается продолжительности рассмотрения дела, Питер Лангстраад считает: если бы в суде не была представлена сторона защиты Пулатова, весь процесс занял бы до двух лет.

"С обвиняемыми мы слышали даже о пяти годах. Это зависит от доказательств, которые будут представлены, а также от запроса защиты обвиняемых. Если они запросят проверку конкретных мультимедийных файлов или что-то другое, то процесс может растянуться надолго", – подытожил адвокат.

Также сообщалось, что замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил: в деле о MH17 появятся новые фигуранты.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного.

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Источник: Сегодня

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