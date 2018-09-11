Британия хочет лишить 700 российских олигархов права на проживание в стране – СМИ

Великобритания проводит пересмотр права на проживание в стране, выданного более 700 богатым россиянам, сообщает The Guardian. После отравлений нервно-паралитическим веществом в Солсбери британское правительство ищет новые пути снижения влияния Кремля.

Как отмечает издание, ссылаясь на The Observer, источники из Министерства внутренних дел Великобритании утверждают, что, по мнению министров, может появиться необходимость введения новых ограничений на выдачу виз для заграничных инвесторов. Этому предшествовала длившаяся в течение десятилетия тенденция, когда сотни россиян с хорошими связями, многие из которых являются союзниками Владимира Путина и известными олигархами, получали право на проживание в Великобритании в обмен на инвестиции в размере ₤1 млн.

Министерство внутренних дел Великобритании в данный момент проводит пересмотр инвесторских виз первого уровня, выдача которых была сильно ограничена три года назад на фоне беспокойства о том, что они выдаются людям, чье благосостояние было накоплено при помощи коррупционных сделок.

Пресс-секретарь ведомства отказался комментировать результаты пересмотра. Но предполагается, что министерство может прийти к выводу, что система выдачи виз нуждается в "дополнительной встряске", поскольку напряжение между Кремлём и Лондоном продолжает расти.

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"Мы проводим пересмотр всех инвесторских виз первого уровня, выданных до 5 апреля 2015 года, в том числе богатым россиянам. Мы не исключаем возможности внесения новых изменений в выдачу инвесторских виз первого уровня с целью обеспечения того, чтобы система продолжала работать в национальных интересах", — заявил источник из МВД Великобритании.

"Правительство пересматривает все каналы иммиграции и может отобрать визу в том случае, если будут обнаружены доказательства совершения серьёзных правонарушений", — добавил источник.

С ужесточением мер, как отмечает британское издание, уже столкнулся известный российский олигарх Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси". Абрамович отозвал свою заявку на предоставление новой визы, когда отношения между Великобританией и Россией начали портиться.

"Мы призывали правительство пересмотреть получателей инвесторских виз первого уровня, чтобы удостовериться в том, что их въезд в Великобританию не был осуществлён при помощи средств, полученных недобросовестным способом, — отметила представитель правозащитной организации Transparency International Рейчел Дэвис Тека. — Поэтому мы рады тому, что правительство сейчас, кажется, начинает проводить проверки".

"На протяжении первых семи лет схемой получения инвесторской визы первого уровня широко пользовались коррумпированные личности, поскольку проводилось очень мало проверок — если вообще проводились — относительно источника этих инвестиций", — утверждает Дэвис Тека и добавила. – "За этот период визу получили более трех тысяч человек, каждый из которых инвестировал как минимум один миллион фунтов стерлингов. Наше исследование показало, что почти четверть иммигрантов были из России — страны, которая ассоциируется с высоким уровнем коррупции. Это может означать, что между 2008-м и 2015 годом право на проживание в Великобритании получили более 700 богатых россиян, источники богатства которых не были подвергнуты надлежащей проверке".

Как отмечает The Guardian, эти меры также приветствуют некоторые члены парламента, критиковавшие систему выдачи виз.

Член комитета по иностранным делам Боб Сили на сайте Консервативной партии Великобритании написал сообщение, в котором призвал к внесению изменений в "визовый режим Великобритании, с тем чтобы в страну было легче приезжать обычным гражданам России и труднее олигархам, а не наоборот". По его словам, "в настоящий момент визовый режим Великобритании поощряет клептократов из разных стран и наказывает обычных людей".

Ранее мы писали, что Британия готовится конфисковать активы друзей Путина. Причиной такого решения британских властей послужит в том числе обнародование детальной информации о причастности РФ к отравлениям в Солсбери.

Напомним, в апреле этого года парламентарии Великобритании подготовили законопроект, который позволит раскрыть имена олигархов РФ, которые прячут деньги в офшорах.

А уже в июне стало известно, что власти Британии рассматривают возможность заморозки средств "олигархов и мультимиллионеров" из РФ, связанных с российским руководством.