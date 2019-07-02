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Если не сдерживать Россию, увеличится угроза вооруженного конфликта – Пентагон

2 июля, 08:33

Пентагон выпустил документ "Стратегические намерения России"

Фото: David B. Gleason / Flilckr
Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Пентагон обнародовал аналитическую записку на тему "Стратегические намерения России", в котором говорится, что США все еще недооценивают масштаб российской агрессии. Она содержит экспертные оценки чиновников Пентагона и независимых аналитиков. Документ впервые опубликовало Politico.

В предисловии отчета указано, что Россия имеет глубоко укоренившееся чувство геополитической незащищенности. Из-за этого она стремится к однозначному влиянию на постсоветские страны. 

Россия применяет стратегии принуждения, используя военные и невоенные средства, чтобы оказать давление на США, союзников и партнеров до и после начала враждебных действий. Автор документа отмечает, что стратегиям нужно активно противостоять или угроза масштабного вооруженного конфликта расти.

По оценкам экспертов Пентагона, будущее противостояние между основными мировыми силами, вероятнее всего, будет происходить на уровне эскалации меньшем, чем вооруженный конфликт.

В Пентагоне призвали переоценить способность США влиять на мировые и региональные события. В отчете приводится цитата генерала Роба Сполдинга о том, что "роль США в отношении России должна заключаться в привлечении европейских союзников, чтобы играть ведущую роль в балансировании в Европе. Целью союзников должно быть сдерживание. В то же время, США должны на двусторонней основе взаимодействовать с Россией, чтобы устранить ее с орбиты влияния Китая. США могут работать с Россией, чтобы улучшить американо-российские отношения не отвлекаясь от европейских усилий по балансировке и сдерживания ".

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон запретил, начиная с 1 января 2023 года, пользоваться услугами России для коммерческих запусков американских спутников. Также Пентагон запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания.

Кроме того, и.о. главы Пентагона Марк Эспер назвал Россию зачинщиком агрессии в мире и обвинил Москву в том, что она не соблюдает международные договоры. По его словам, Россия не соблюдает заключенные ею международные соглашения, как это происходит в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кстати, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

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Тег Россия, Пентагон, сдерживание, вооруженный конфликт

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