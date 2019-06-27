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Шеф Пентагона обвинил Россию в попытках подчинить себе соседние страны

27 июня, 19:04

Эспер напомнил, что Россия проводит масштабную модернизацию своих военных возможностей

Марк Эспер. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts
Марк Эспер. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts.

И.о. главы Пентагона Марк Эспер назвал Россию зачинщиком агрессии в мире и обвинил Москву в том, что она не соблюдает международные договоры.

"Как мы все знаем, зачинщик агрессии в Европе сегодня – это Россия. Спустя 30 лет после падения Берлинской стены, Россия все ещё стремится установить власть над соседними странами и вмешивается в демократические процессы других стран. Военные действия Москвы на Ближнем Востоке, в Венесуэле и ещё где-либо приводят к страданиям людей", – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Эспер напомнил, что Россия проводит масштабную модернизацию своих военных возможностей.

Как подчеркнул шеф Пентагона, "Россия энергично проводит кампанию по военной модернизации, включая космический потенциал и кибервозможности, и планирует выделить 28 млрд долл. до 2020 года в рамках модернизации своей ядерной триады".

По его словам, Россия не соблюдает заключенные ею международные соглашения, как это происходит в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Здесь все очевидно: США соблюдают договор, а Россия нет. Сейчас Россия до 2 августа должна решить – вернется ли она к соблюдению договора. Это опасная действительность, которую можно было избежать, но Россия выбрала ее, когда начала разрабатывать и размещать ракеты SSC-8 (натовская классификация российских ракет 9М729)", – отметил Эспер.

Эти ракеты, по его мнению, являются доказательством того, что "Россия нарушает этот договор на протяжении нескольких лет".

"Это выдвигает новые требования нашим союзникам – обуздать новые возможности (России). Не заблуждайтесь – США до последней минуты действия ДРСМД будут его соблюдать. Мы должны это сделать, раз когда-то подписали его 30 лет назад", - заключил Эспер.

1 февраля этого года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев – выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным – Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

Совет Федерации на заседании 26 июня одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также сегодня глава Пентагона рассказал, как США будут защищаться от России после развала ракетного договора.

Ранее мы писали, что американское руководство не стремится к новой гонке вооружений, поэтому не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты класса "земля-земля". Об этом в своем Twitter заявил 27 июня Марк Эспер. Он также отметил, что провел встречи с группой ядерного планирования НАТО и с Североатлантическим советом, где обсуждался вопрос "продолжающегося нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Напомним, ранее в этом году глава польского МИД Яцек Чапутович сказал, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Министр также не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО. 

Ранее в этом году Белый дом объявил, что США приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с подписанием которого СССР и Америка прекратили ядерную гонку в 1987 году. Подробнее смотрите в сюжете:


США вышли из ракетного договора

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Тег Россия, США, ракеты, ДРСМД, 9М729, Эспер

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Источник:

Интерфакс-Украина

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