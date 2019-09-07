Как в России "радуются" возвращению своих: в сети посмеялись над путинской пропагандисткой

Россияне скрыли лица своих сограждан, вернувшихся из Украины после обмена

Лица россиян пропагандисткой Кремля в "поздравительном" сообщении были скрыты. Фото: посольство РФ в Украине / Фото: Twitter

После масштабного обмена пленными между Украиной и Россией в сети появилась реакция кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян на возвращение россиян.

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

"Наши возвращаются. Уже летят", – написала она в своем Twitter и прикрепила фото посольства РФ в Украине, скрыв лица всех "наших", кроме бывшего главреда "РИА Новости в Украине" Кирилла Вышинского.

Стоит напомнить, что оригинальное фото было выложено на сайте российского дипломатического ведомства, но лица потенциальных кандидатов на обмен скрыты там не были. Кроме того, был опубликован и список россиян, предложенный Кремлем: в нем оказался фигурант по делу о катастрофе МН17 Владимир Цемах, российский военный Виктор Агеев, схваченный на Донбассе, а также Евгений Мефедов, осужденный после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Между тем, реакция социальных сетей на подобное проявление "нежности" от кремлевских пропагандистов была полна сарказма и откровенных насмешек.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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