"Карнавал для одного зрителя": российский политолог о голосовании за "коронацию" Путина

По словам Шлосберга, россияне готовы открыто говорить о том, что Путин исчерпал себя

Найти общий язык живущим в Украине можно с абсолютным большинством жителей России.

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Об этом заявил Лев Шлосберг, российский политик и правозащитник, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я это вижу по самым различным свидетельствам. Российское общество не является врагом украинского общества. Не нужно идентифицировать официальное руководство России и российское общество. Разошлись уже мы очень сильно", – отметил он.

Также правозащитник прокомментировал результаты эксклюзивного опроса, который провело "Независимое Исследовательское Агентство", по заказу "Open Mind Foundation", в котором россияне рассказали, чего они больше всего боятся и поддерживают ли политику Путина в отношении Украины.

"Это не удивительные результаты. Я думаю, что в действительности еще больше людей, чем 54% не желают фактически пожизненного правления Путина. Российское общество устало от Путина. Люди в Путине разочарованы. В том числе их разочарование усилилось во время эпидемии коронавируса, когда российские власти не приняли многих очевидных решений по защите людей, в первую очередь, по защите экономики и по защите врачей. Путин показал себя в этом году во время кризиса как слабый и нерешительный руководитель. Это увидели миллионы людей", – отметил он.

По словам Шлосберга, опрос, скорее всего, показывает долю людей готовых открыто говорить о том, что Путин исчерпал себя. Он полагает, что многие из этих людей 15-20 лет назад могли поддерживать Путина, ну а сейчас отказывают ему в поддержке именно потому, что он не оправдал их надежд на завтрашний день.

"Все цифры опроса достаточно естественны. В России отношение к Путину открыто обсуждается не только в социальных сетях, но и между людьми в реальном общении. Нет никакого сюрприза в том, что российское общество, в значительной своей части, не связывает никакие свои надежды с Путиным", – подчеркнул он.

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Политик отметил, что те люди, которые ждут перемен в России, их ждут не от Путина. Так что Путин в любом случае находится в завершающей части своей политической карьеры.

"Он не вырастет. Уважение общества к нему не увеличится, его общественный авторитет не увеличится. Но и собственно то, как уже вторые сутки идет так называемое голосование о поправке в Конституции России, показывает, что в нашей стране – это очень стыдно – организован карнавал для одного зрителя. Такого не было никогда. Все это понимают. В том числе те, кто организовывает этот карнавал", – заявил он.

Кроме того, Шлосберг подчеркнул, что это голосование политически унижает и уничтожает Путина. Он выглядит слабым человеком, который пытается выстроить иллюзию и весь подчиненный ему государственный аппарат выстраивает для него иллюзию несуществующей страны.

"Он живет не в той России, в которой живет вся Россия. И эта пропасть становится просто очевидной. Так что 53,6% – это только начало", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности, идет об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. Но при этом в России уже требуют возбудить уголовное дело против Путина. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман называет проведение таких массовых мероприятий, как военный парад, голосование за изменения в Конституции по обнулению президентских сроков, во время пандемии коронавируса "приготовлениями к убийству" россиян.

Видео: Reuters

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