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"Кащей бессменный": в Санкт-Петербурге задержали активиста с фото Путина

26 января, 23:12

Позже были задержаны еще несколько человек

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В российском Санкт-Петербурге полиция задержала местного активиста Евгения Козлова, который стоял в одиночном пикете против изменения Конституции.

Козлов держал в руках фотографию президента РФ Владимира Путина с подписью "Кащей бесcменный".

Telegram-канал Северо-Запад. МБХ медиа

Как сообщает МБХ Медиа, позже были задержаны еще несколько активистов.

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Telegram-канал Северо-Запад. МБХ медиа

Мария Малышева стояла с плакатом "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба", а у Дмитрия Гусева не было никакого плаката. Полицейские инкриминировали ему курение в неположенном месте.

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Фото: rotoinfo.ru

Telegram-канал Северо-Запад. МБХ медиа

Еще через некоторое время были задержаны Влад Баранов и Александр Тонконогов. Тонконогов был с плакатом "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?". Полицейские объяснили задержание тем, что им якобы поступило сообщение, что на Невском проспекте будут проходить несогласованные мероприятия, и активистов задерживают для дачи объяснений.

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Telegram-канал Северо-Запад. МБХ медиа

Вечером в воскресенье задержанных отпустили из отдела полиции, составив протоколы на всех, кроме Козлова.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию.

Глава Кремля предложил внести поправки в Конституцию, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и заявил о необходимости прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями.

Спустя несколько часов после выступления Путина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его кабинет в полном составе объявили о своей отставке.

Позже российский президент назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Новым премьером России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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