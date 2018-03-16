Климкин: Россия производит ложь в промышленных масштабах

Глава МИД сравнил потоки дезинформации по "делу Скрипаля" с массой лжи по делу MH17

После отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Россия начала массированную кампанию по дезинформации, производя ложь в "промышленных масштабах".

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Сейчас совершенно ясно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, что велась после сбитого MH17, и основана на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание)", – заявил министр.

Также Климкин призвал: "Мы не должны позволить лжи, производство которой Кремль поставил на индустриальный поток, отвлечь внимание мира от правды".

По его словам, Россия врет в "промышленных масштабах".

"Поэтому единственный способ противостоять этому – это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее Климкин отметил, что "Россия фактически ведет третью мировую войну гибридными методами", представляя собой фундаментальную угрозу для существования западного мира.

Стоит добавить, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля решила выслать из страны 23 российских дипломатов. По ее словам, им дали неделю на то, чтобы вернуться на родину.

В свою очередь в России пригрозили ответить на ультиматум Великобритании. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отрицает разработку газа "Новичок" в РФ, утверждая, что его химическую формулу также знают британцы и американцы.