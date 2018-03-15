Кремль о "деле Скрипаля": Есть все признаки провокации в отношении России

Сегодня, 13:47

У Путина называют позицию Лондона безответственной и считают, что именно Британия нарушила международное право

Дмитрий Песков. Фото: Instagram
Дмитрий Песков. Фото: Instagram

В Москве считают, что обвинения Британией России в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля не подкреплены доказательствами и это выглядит как провокация против РФ.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает НТВ.

Он отметил, что Кремль в недоумении от позиции Лондона по делу Скрипаля и Москва рассматривает возможность ответных мер.

"Ответные шаги, естественно, не заставят себя ждать. Предложения будут формулироваться в министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации. Обвинения, выдвинутые Лондоном, ничем не подкреплены, они стали звучать до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном (в Солсбери) веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России. Позиция британской стороны кажется безответственной. Это касается не только дипломатических отношений, но и расследования и установления реальных людей, которые стояли за отравлением", – заявил Песков и добавил, что РФ намерена доказать свою невиновность.

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Более того, спикер Кремля даже считает, что это британцы нарушили международное право.

Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

В свою очередь в России пригрозили ответить на ультиматум Великобритании. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отрицает разработку газа "Новичок" в РФ, утверждая, что его химическую формулу также знают британцы и американцы.
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