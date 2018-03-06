Крушение Ан-26 в Сирии: эксперт назвал возможные причины катастрофы

Сегодня, 20:03

Российский военный самолет рухнул в 500 метрах от посадочной полосы в Хмеймиме

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Потерпевший крушение 6 марта в Сирии самолет Ан-26 совершал перелет с аэродрома под Алеппо на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия и рухнул в приблизительно полукилометре от пункта назначения. По данным СМИ, в результате крушения погибли 39 человек. В то же время в Министерстве обороны РФ назвали другую цифру: 32 погибших. 

Заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов в комментарии "Сегодня" рассказал о возможных причинах крушения российского самолета.

"По статистике, около 80% всех авиационных происшествий – это так называемый "человеческий фактор", – отметил эксперт.

По его словам, катастрофа в Сирии могла произойти по различным причинам, из которых он выделил три группы:

  • внешнее воздействие, например, теракт или обстрел;
  • техническая неисправность;
  • непрофессиональные действия экипажа.

"Это зона боевых действий. Очень удачная позиция – самолет на малой высоте, – для того чтобы [его] сбить. Сбить можно, образно говоря, из снайперской винтовки – попасть в жизненно важный орган, в двигатель, например. Ну а чаще всего сбивают этими переносными комплексами, гранатометами", – рассказал эксперт, комментируя версию о внешнем воздействии.

Вместе с тем в Минобороны РФ уже заявили, что "огневого воздействия по самолету не было".

Технические неисправности в самолете Коршунов назвал маловероятной причиной крушения, а непрофессионализм экипажа эксперт исключил.

"Выводы уже можно будет сделать после расшифровки черного ящика", – подчеркнул Коршунов.

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По предварительным данным, разбившийся в Сирии Ан-26 с 2015 года имел бортовой номер RF-36162 ("26 красный"). Машина 1980 года постройки использовалась, в том числе, для проведения пресс-туров для журналистов. Один из таких туров состоялся в сентябре 2017 года. 

Напомним, военная прокуратура РФ организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии.

Как известно, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны РФ, погибли 32 человека – 26 пассажиров и шесть членов экипажа
Сирия, авиакатастрофа, авиа, Ан-26, Минобороны рф, Хмеймим
Авторы:

Борис Васильковский, Ардилес Екатерина

Источник:

"Сегодня"

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