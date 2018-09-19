Крушение Ил-20 в Сирии: стали известны имена всех погибших российских военных

Сегодня, 10:07

Среди погибших в сбитом самолете оказался и сын генерала, однако о нем росСМИ не упомянули

Фото: AFP
Фото: AFP

Во время крушения самолета Ил-20, который был сбит в Сирии, погибли 15 российских военнослужащих, имена которых озвучил телеканал РЕН ТВ.

Стоит отметить, что российские СМИ не упомянули в своем списке подполковника Александра Алешина – сына генерала. Его мать Елена Алешина сообщила о его гибели в соцсети.

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Список погибших российских военных:

  • Сергей Гаврютин;
  • Константин Назаров;
  • Александр Вечернин;
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Вечернин
  • Тимофей Баранов;
  • Павел Ткаченко;
  • Александр Бурлака;
  • Григорий Зиновьев;
  • Денис Гордов;
  • Роман Долматов;
  • Виктор Квасенков;
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Квасенков
  • Алексей Седунов;
  • Владимир Яковлев;
  • Алексей Арзуманов;
  • Андрей Сергеенков.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.

После инцидента с самолетом Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху переговорили по телефону. Так, израильский премьер сказал, что его страна готова передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС. Также Он подчеркнул, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20.
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