Крушение Ил-20 в Сирии: стали известны имена всех погибших российских военных

Среди погибших в сбитом самолете оказался и сын генерала, однако о нем росСМИ не упомянули

Во время крушения самолета Ил-20, который был сбит в Сирии, погибли 15 российских военнослужащих, имена которых озвучил телеканал РЕН ТВ.

Стоит отметить, что российские СМИ не упомянули в своем списке подполковника Александра Алешина – сына генерала. Его мать Елена Алешина сообщила о его гибели в соцсети.

Список погибших российских военных:

Сергей Гаврютин;

Константин Назаров;

Александр Вечернин;

Вечернин

Тимофей Баранов;

Павел Ткаченко;

Александр Бурлака;

Григорий Зиновьев;

Денис Гордов;

Роман Долматов;

Виктор Квасенков;

Квасенков

Алексей Седунов;

Владимир Яковлев;

Алексей Арзуманов;

Андрей Сергеенков.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.

После инцидента с самолетом Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху переговорили по телефону. Так, израильский премьер сказал, что его страна готова передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС. Также Он подчеркнул, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20.