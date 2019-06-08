Мэр Омска села в лужу, а Байден дышит в затылок Трампу: самое главное в мире за неделю

Америка разместила в Румынии самую современную систему противовоздушной обороны

Джо Байден. Фото: AFP.

Медбрат-убийца и чернокожие ликвидаторы "Чернобыля": читайте ТОП-5 наиболее громких новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Германии к пожизненному заключению приговорили медбрата-убийцу

В Германии к пожизненному заключению приговорили медбрата Нильса Хегеля.Его признали виновным в убийстве 85 пациентов.

Работая в клинике, Хегель умышленно вызвал у некоторых больных остановку сердца. Для этого вводил им специальные препараты. А потом реанимировал их, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Во многих случаях спасти людей не удалось.

Согласно немецкому законодательству, пожизненно осужденные имеют право просить о досрочном освобождении после первых 15 лет в тюрьме. Но в случае Хегеля – такой возможности не предусмотрено.

Напомним, немец Нильс Хегель сознался в своей причастности к смерти более ста пациентов двух клиник в немецких городах Ольденбург и Дельменхорст.

Аналогичный скандал разгорелся в Британии, где с 1989 по 2000 год две сотни пациентов скончались из-за применения на них опасных опиоидных препаратов – врачи делали это умышленно с целью сократить жизнь больных.

США разместили самую современную систему ПВО в Румынии

США разместили свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD на военной базе Дэвеселу на юге Румынии. Система THAAD размещена в Румынии временно для обеспечения безопасности, пока армия США проводит обновление системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение миссии. Это первый случай, когда этот ракетный комплекс был развернут в Европе под командованием НАТО.

"THAAD оставаться в эксплуатации в Румынии только тогда, когда летом будет проводиться техническое обслуживание и обновление Aegis Ashore", – заявили в Европейском командовании армии США, EUCOM.

Каждая из двух систем THAAD, размещенных в Румынии, имеет восемь ракет-перехватчиков. Каждая ракета весит около 1000 кг и имеет длину 7 м. Системы могут перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

В Дэвеселу вместе с противоракетной системой размещены около 1000 американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.

Напомним, что предложение установить систему противоракетной обороны США THAAD в Европе начало обсуждаться после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В то время как Европа и Соединенные Штаты находятся в противоречии относительно судьбы соглашения, они разделяют обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.

Как известно, Румыния и Польша также установят противоракетные системы США Patriot в ответ на угрозу со стороны России.

Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов

Экс-вице-президент США Джо Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов , намного опережая соперников-демократов, которые претендуют на выдвижение кандидатом. Об этом написала газета The Hill со ссылкой на результаты собственного опроса.

Байден располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей, сенатор Берни Сандерс – 16%. По 8% готовы поддержать мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича, а 5% – сенатора Элизабет Уоррен.

По 4% поддержки получили сенаторы Камала Харрис и бывший член палаты представителей Бето О'Рурк, в то время как у сенатора Кори Букера 3%.

Остальные кандидаты набрали по 1% или менее того. Опрос проводился 1-2 июня.

Напомним, что ранее опросы показывали, что Байден имеет преимущество и над действующим президентом США Дональдом Трампом. Тогда Байдена на выборах 2020 года готовы были поддержать 43% американцев, а Трампа – лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

В России мэр миллионного города рухнула в лужу

Оксана Фадина, мэр миллионного Омска – одного из крупнейших городов России, во время обхода аварийного дома поскользнулась и рухнула в грязную лужу . Об этом в своем Twitter сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Будем прыгать?" Мэр Омска Оксана Фадина при обходе аварийного дома упала в лужу. Знак свыше, видимо", – написал он с сарказмом.

В комментарии под этим постом нашлось немало людей, которые оставили злые, ироничные, саркастические и просто злорадные сообщения.

Напомним, в прошлом году президента России Владимира Путина высмеяли за инцидент на пресс-конференции, когда он не смог прочесть собственные записи и стал посмешищем. По этому поводу украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий пошутил, что подобные казусы происходят, "когда один клон пишет, а другой читает".

Стоит отметить, что в сети уже долгое время говорят о множестве двойников российского президента, которые используются для различных выходов "в люди". Некоторые комментаторы предполагают, что их количество может достигать семи человек.

Британская сценаристка возмущена отсутствием темнокожих героев в сериале "Чернобыль"

Британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась в соцсети, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров.

"Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?" – написала Свит гневный пост.

Также она сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос о британских акцентах актеров заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет "Чернобыля".

"В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в "Чернобыле". Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует", – добавила она.

В комментариях к посту девушку обозвали, высмеяли ее и призвали учить историю. При этом сама Свит выразила удивление негативной реакцией на ее слова.

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