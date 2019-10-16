Между Россией и США разгорелся новый дипломатический скандал: подробности

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции Северодвинск

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Трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда "Нёнокса – Северодвинск" в связи с въездом на режимную территорию якобы без разрешения, сообщают российские СМИ

По его данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Нёнокса – Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", – сказал собеседник "Интерфакса".

Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. По словам источника, после проверки документов они были отпущены.

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Между тем, в Госдепе заявили, что дипломаты США, которые могли нарушить нормы пребывания, уведомили власти РФ о поездке.

"Американские дипломаты были в служебной командировке и надлежащим образом уведомили российские власти о своей поездке", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

В американском диппредставительстве в Москве также подтвердили, что дипломаты оповещали Министерство обороны России о предстоящей поездке.

"Американские дипломаты пребывали там в рамках официальной поездки и должным образом предоставили уведомляющие Министерство обороны РФ о поездке документы", — говорится в заявлении.

Между тем, в МИД РФ отметили, что дипломаты США уведомляли о намерении посетить Архангельск, а не расположенный в 50 километрах от областного центра Северодвинск, где находится государственный Российский центр атомного судостроения.

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск".

"Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации", — добавили в МИД РФ.

Напомним, спустя пару месяцев после того, как США не выдали визы членам российской делегации в Генассамблее ООН, в аэропорту Нью-Йорка задержали члена Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" Ингу Юмашеву.После задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал российского депутата, задавая ей "абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы", и в итоге предложил ей продолжить общение "в неформальной обстановке", добавили в посольстве РФ.

А в августе российские власти отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ – Майку Ли, Крису Мерфи и Рону Джонсону.

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