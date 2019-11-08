Невзоров троллит Путина за речь о защите русского языка: Из 25 слов 11 – иностранные

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в некоторых странах мира якобы идет война с русским языком , который пытаются вытеснить "на периферию", сделанное на заседании Совета по русскому языку, изобиловало словами иностранного происхождения.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Владимир Владимирович, вообще, произнес страстную тираду в защиту русского языка… И в защиту, скажем так, величия этого языка. Он говорил о необходимости сохранять его, оберегать", – заметил журналист.

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"Я посмотрел: примерно из 25 слов вождя на эту тему 11 были строго иностранными словами. И это не только слова "маргиналы", "активно", "агрессивно", "националисты", "секрет", "официальный", "политика", "периферия", но, как мы знаем и слово "русский" – это искаженное шведское слово, обозначающее "гребец". А "война" – это болгарское и польское", – добавил Невзоров.

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Ранее сайт "Сегодня" цитировал слова Невзорова о Путине: Его беспокойство о русском языке обошлось Донбассу в 20 тысяч трупов .

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии проблем с употреблением русского языка в Украине и допустил возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали о том, как языковой вопрос решают в Эстонии, каждый четвертый житель которой не владеет государственным языком.

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