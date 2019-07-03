Отпустить украинских политзаключенных требуют москвичи

Сегодня у протестующих своеобразный юбилей – 300-й день акции

Отпустить украинских политзаключенных. В Москве с таким требованием устроили несколько одиночных пикетов. Кто поддерживает наших пленников в российской столице?

Пикеты в поддержку украинских политзаключенных сегодня проходят одновременно в трех местах Москвы. У администрации Путина проходит пикет в поддержку украинского политзаключенного Павла Гриба, которого в России приговорили к 6 годам заключения якобы за подготовку взрыва. У здания федеральной службы наказаний требуют допустить украинского консула к Владимиру Балуху. Он в знак протеста объявил голодовку – не ест уже шесть дней.

"Отдайте Балуха, ну что вы его мучаете там в этой тюрьме! Ну что вы привязались к людям!", – призывает участница пикета Виктория Ивлева.

И третий пикет – у министерства здравоохранения – в поддержку Эдема Бекирова. Крымский татарин страдает сахарным диабетом, он перенес ампутацию ноги и операцию на сердце. Но отправить его на лечение тюремщики отказываются.

"Мы требуем чтобы он поучил независимое медобследование, он должен быть освобожден из-под стражи по медицинским показаниям", – заявляют участники пикета.

Одиночные пикеты в поддержку украинских узников Кремля проходят с прошлого сентября. Массово в России собираться без спецразрешения запрещено.

Сегодня у протестующих своеобразный юбилей – 300-й день акции. Требования неизменны – обмен всех на всех и освобождение украинских моряков. Девяти из них уже предъявлены окончательные обвинения – им грозит до 6 лет тюрьмы.

"Вопрос их освобождения является исключительно политическим. Мы надеемся, что позитивное политическое решение будет принято раньше, чем начнется этот суд. Должен принять решение Владимир Путин, как он принимал решение в отношении других граждан Украины, которых удалось вернуть домой за последние годы", – считает координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Если же сделать этого не удастся, говорит защитник, вопрос освобождения могут отложить до завершения процесса и приговора. А это еще примерно полгода.

Напомним, официального представителя МИД России Марию Захарову уличили в манипуляциях и лжи в вопросе освобождения удерживаемых в РФ военнопленных украинских моряков.

Ранее в МИД Украины подтвердили получение ноты из России по морякам. В ней говорится о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Ранее Климкин сообщил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят вопрос освобождения украинских моряков. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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