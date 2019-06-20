Адвокаты пытаются выяснить местонахождение политзаключенного Бекирова, которого увезли из СИЗО

Родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал

Фото: facebook.com/islyam.velilyaev.

Адвокаты и родные тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого сегодня увезли из СИЗО в больницу, не знают, где он находится.

Об этом сообщила жена активиста Гульнара Бекирова.

По ее словам, родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал.

Бекирова отметила, что в СИЗО Симферополя на данный момент ее мужа тоже нет.

Адвокаты пытаются выяснить местонахождение тяжелобольного активиста.

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его. Мера пресечения несколько раз продлевалась, последний раз – до 12 июня.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.

В феврале посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова.

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