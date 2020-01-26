Перехват российского генерала в Сирии: в Минобороны РФ озвучили свою версию

Во время инцидента с генералом Манбидж находился под тройным контролем, отметили в Минобороны РФ

/ Фото: AFP

Случай с российским генералом, перехваченным американскими военными в районе сирийского Манбиджа, произошел более года назад. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем: возглавляемой США антитеррористической коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск", – сказали в Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что в тот период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций.

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"Поэтому случай, изложенный американским представителем, – наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что американские войска в недавнем прошлом не пропустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора.

Отметим, недавно в сеть попало видео, как американские солдаты заблокировали российский военный патруль на пути к нефтяному месторождению в Сирии.

Как известно, президент США Дональд Трамп принял решение оставить часть американского военного контингента в Сирии, одна из главных задач солдат – обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

Напомним президенты Турции и России – Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин – провели встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании в Сирии.

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