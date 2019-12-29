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По американской "наводке" ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

29 декабря, 19:45

У задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

"Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", — сообщили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что 19 декабря в центре Москвы гремела стрельба из пистолетов и автоматов. В районе Лубянской площади российской столицы, где расположено здание Федеральной службы безопасности РФ, неизвестные устроили бойню.

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По официальной версии, погиб один сотрудник ФСБ. Еще пятеро получили ранения, в том числе тяжелые. Изначально российские СМИ сообщали о трех нападавших, но позже выяснилось, что стрелок действовал в одиночку. Он был ликвидирован.

Напомним, что ранее был установлен вдохновитель самого страшного теракта в истории Франции. Французские следователи назвали имя конспиратора взрывов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах.

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США подозреваемые Санкт-Петербург ФСБ теракты Дональд Трамп Владимир Путин

Источник: ТАСС

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